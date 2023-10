LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS – ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE Place de la Bilange Saumur, 24 mars 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Concert avec récitant proposé par l’Orchestre National des Pays de la Loire, Le Tour du monde en 80 jours compte parmi les voyages extraordinaires de Jules Verne..

2024-03-24 fin : 2024-03-24 17:00:00. EUR.

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Concert with narrator by the Orchestre National des Pays de la Loire, Le Tour du monde en 80 jours is one of Jules Verne?s extraordinary voyages.

Concierto con narrador de la Orquesta Nacional de los Países del Loira, Le Tour du monde en 80 jours es uno de los extraordinarios viajes de Julio Verne.

Ein Konzert mit Sprecher, das vom Orchestre National des Pays de la Loire angeboten wird. Le Tour du monde en 80 jours (Die Reise um die Welt in 80 Tagen) zählt zu den außergewöhnlichen Reisen von Jules Verne.

