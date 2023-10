D’ÂME NATURE – ASSOCIATION LES MUSES CRÉATRICES Place de la Bilange Saumur, 17 février 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Avec la participation de l’Ecole de musique Saumur Val de Loire.

La soprano Laure Baert se produit avec la violoncelliste Diana Ligeti et la pianiste Elena Rozanova..

2024-02-17

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



With the participation of the Saumur Val de Loire Music School.

Soprano Laure Baert performs with cellist Diana Ligeti and pianist Elena Rozanova.

Con la participación de la Escuela de Música de Saumur Val de Loire.

La soprano Laure Baert actúa con la violonchelista Diana Ligeti y la pianista Elena Rozanova.

Unter Mitwirkung der Ecole de musique Saumur Val de Loire.

Die Sopranistin Laure Baert tritt mit der Cellistin Diana Ligeti und der Pianistin Elena Rozanova auf.

