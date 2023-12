PIÈCE DE THÉÂTRE : « LOUIS BRAILLE – AU DELÀ DES YEUX CLOS » Place de la Bilange Saumur, 11 février 2024, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:30:00

fin : 2024-02-11 17:30:00

Le Lion’s Cub Saumur a le plaisir de vous convier à une représentation théâtrale intitulée : « Louis Braille – Au delà des yeux clos »..

Le Lion’s Cub Saumur a le plaisir de vous convier à une représentation théâtrale intitulée : « Louis Braille – Au delà des yeux clos ».

« Louis est encore enfant quand il perd la vue mais il ne se laissera jamais gagner par le découragement. Il va se battre pour faire en sorte que lui-même et tous les aveugles retrouvent la joie de la lecture et par là-même le goût de vivre. Malgré de nombreux obstacles et le scepticisme des adultes, il va inlassablement poursuivre son but. L’affection de sa mère va lui donner la confiance nécessaire pour accomplir son destin. Grâce à 6 clous plantés dans une place, il va créer un système de lecture simple mais d’une efficacité géniale qui aura bientôt une renommée dans le monde entier. Désormais les doigts remplaceront les yeux et le monde des livres s’offrira enfin à tous ceux dont le regard semblait clos à jamais ».

Louis Braille a mis de la Lumière dans des millions d’existence et la place qui lui a été donnée au Panthéon est largement méritée. Nous le suivons avec ardeur dans sa destinée hors du commun.

Depuis 40 ans, Pierrette Dupoyet porte à la scène des sujets de société (erreur judiciaire, enfance maltraitée, exclusion, enfermement, peine de mort, violences conjugales…) ou des destins hors du commun (Marie Curie, le capitaine Dreyfus, Jean Jaurès, Alexandra David Néel, Joséphine Baker, Léonard de Vinci…). Elle aime penser que l’Art a une place essentielle dans la cité puisqu’il nous aide à rêver mais aussi à vivre !

EUR.

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire