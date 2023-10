LA MACHINE DE TURING – ATELIER THÉÂTRE ACTUEL Place de la Bilange Saumur, 9 février 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Pour ce Rendez-vous avec l’Histoire, l’auteur et comédien Benoît Soles nous invite à découvrir l’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde..

2024-02-09 fin : 2024-02-09 22:00:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For this Rendez-vous with History, author and actor Benoît Soles invites us to discover the true story of a man who changed the world.

En esta Cita con la Historia, el escritor y actor Benoît Soles nos invita a descubrir la verdadera historia de un hombre que cambió el mundo.

Für dieses Rendezvous mit der Geschichte lädt uns der Autor und Schauspieler Benoît Soles dazu ein, die wahre Geschichte eines Mannes zu entdecken, der die Welt verändert hat.

