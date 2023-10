LA FOLLE JOURNÉE EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE – « ORIGINES » Place de la Bilange Saumur, 26 janvier 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

En 2024, nous avons choisi de revenir en quelque sorte aux origines de la musique, en mettant en lumière les traditions musicales qui ont nourri l’inspiration des compositeurs au fil des siècles et dans tous les pays du monde..

2024-01-26 fin : 2024-01-26 . .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



In 2024, we have chosen to return to the origins of music, highlighting the musical traditions that have inspired composers over the centuries and in every country in the world.

En 2024, hemos optado por volver, en cierto modo, a los orígenes de la música, poniendo de relieve las tradiciones musicales que han inspirado a los compositores a lo largo de los siglos y en todos los países del mundo.

Im Jahr 2024 wollen wir gewissermaßen zu den Ursprüngen der Musik zurückkehren, indem wir die musikalischen Traditionen beleuchten, die die Inspiration der Komponisten im Laufe der Jahrhunderte und in allen Ländern der Welt genährt haben.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire