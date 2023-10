TÉLÉPHONE-MOI – F.O.U.I.C. Place de la Bilange Saumur, 19 janvier 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Téléphone-moi est une fresque familiale et historique qui traverse le siècle. Presque à la manière d’un roman épistolaire, c’est à travers des conversations téléphoniques que l’on va entrer dans l’histoire de cette famille..

2024-01-19 fin : 2024-01-19 22:15:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Téléphone-moi is a family and historical fresco that spans the century. Almost like an epistolary novel, the story of this family is told through telephone conversations.

Téléphone-moi es un fresco familiar e histórico que abarca todo un siglo. Casi como una novela epistolar, la historia de esta familia se cuenta a través de conversaciones telefónicas.

Téléphone-moi ist ein Familien- und Geschichtsfresko, das das Jahrhundert überspannt. Fast wie in einem Briefroman wird man durch Telefongespräche in die Geschichte dieser Familie eingeführt.

