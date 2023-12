GAME OVER Place de la Bilange Saumur, 4 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Pendant deux jours, les jeux préférés de toutes les générations seront mis à l’honneur. De l’Atari 2600 à la Megadrive en passant par la wii et la PS5 vous pourrez jouer sur plus d’une dizaine de consoles de jeux vidéos..

2023-12-26 fin : 2023-12-26 19:00:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For two days, the favorite games of every generation will be in the spotlight. From the Atari 2600 to the Megadrive, via the Wii and PS5, you’ll be able to play on more than a dozen video game consoles.

Durante dos días, se expondrán los juegos favoritos de cada generación. Desde la Atari 2600 a la Megadrive, pasando por la Wii y la PS5, podrás jugar en más de una docena de videoconsolas.

Zwei Tage lang stehen die Lieblingsspiele aller Generationen im Mittelpunkt. Von Atari 2600 über Megadrive bis hin zu Wii und PS5 können Sie auf mehr als einem Dutzend Videospielkonsolen spielen.

Mise à jour le 2023-11-29 par eSPRIT Pays de la Loire