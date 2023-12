CHORALES EN DÉAMBULATION Place de la Bilange Saumur, 23 décembre 2023, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2023-12-23 18:00:00

fin : 2023-12-23 20:00:00

Les chœurs des chorales Joy of Gospel et Chorus United animeront les allées du marché de Noël et les rues du centre-ville à l’occasion de grands concerts !

Au programme :

– Joy of Gospel, mercredi 13 décembre de 18h à 20h.

Le marché de noël ouvre ses portes, et pour l’occasion, la chorale Joy of Gospel vous accueille pour un concert de Gospel chaleureux.

– Chorus United, samedi 23 décembre de 18h à 20h.

J-2 avant noël !

On se met dans l’ambiance avec le répertoire festif et pop de Chorus United, qui résonnera dans les rues de Saumur !

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



