DISCO’SOUPE Place de la Bilange Saumur, 22 décembre 2023, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 17:30:00

fin : 2023-12-22 21:30:00

Qui a dit que les soirées d’hiver doivent forcément être froides et moroses ?.

Enfilez votre plus beau déguisement pour notre Disco’ Soupe. Mix d’une soirée techno animée par le DJ saumurois Nikko del Barrio, et de 8 soupes hivernales cuisinées et revisitées par les chefs du Club des Restaurateurs de Saumur et les apprentis du CFA Hôtellerie de Saumur.

Le combo gagnant pour les fêtards qui ont peur d’avoir froid !

Service des soupes de 18h à 20h.

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire