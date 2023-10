SÉRÉNADE D’HIVER – CHOEUR LES ÉLÉMENTS Place de la Bilange Saumur, 21 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Lauréat de plusieurs récompenses (prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, de la Fondation Bettencourt Schueller, Victoire de la Musique classique), le chœur de chambre les Éléments est régulièrement remarqué par la critique..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 21:35:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Winner of several awards (Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, Fondation Bettencourt Schueller, Victoire de la Musique classique), the chamber choir Les Éléments regularly receives critical acclaim.

Galardonado con varios premios (premio Liliane Bettencourt de canto coral, de la Fundación Bettencourt Schueller, Victoire de la Musique classique), el coro de cámara les Éléments recibe regularmente elogios de la crítica.

Der Kammerchor Les Éléments hat mehrere Auszeichnungen erhalten (Preis Liliane Bettencourt für Chorgesang, der Bettencourt Schueller Stiftung, Victoire de la Musique classique) und wird regelmäßig von der Kritik beachtet.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire