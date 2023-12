LES ATELIERS MERVEILLES Place de la Bilange Saumur, 21 décembre 2023, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 17:00:00

fin : 2023-12-21 20:00:00

Effervescences vous propose une nouvelle animation où l’art et l’imagination se rencontrent..

Effervescences vous propose une nouvelle animation où l’art et l’imagination se rencontrent.

Laissez-vous emporter par la tendance du DIY et créez des objets uniques à conserver précieusement ou à mettre au pied du sapin de Noël. Les ateliers Merveilles vous invitent à plonger dans l’univers fascinant de la transformation du carton en œuvres d’art, à apprendre à tisser, à découvrir le macramé, une technique ancienne qui revient en force, et à laisser libre cours à votre imagination avec l’art délicat de la broderie.

Ateliers en duo aux choix :

– « Autour du carton », vannerie, macramé, broderie, inscriptions à plusieurs ateliers possible. De 17h à 17h45, de 18h à 18h45, de 19h à 19h45.

.

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire