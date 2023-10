QUARTET STORY – QUATUOR LEONIS Place de la Bilange Saumur, 19 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Le quatuor à cordes a toujours été considéré par les compositeurs comme leur jardin secret, un espace intime dans lequel ils nous livrent l’essence même de leur écriture..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 13:00:00. EUR.

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The string quartet has always been considered by composers as their secret garden, an intimate space in which they deliver the very essence of their writing.

Los compositores siempre han considerado el cuarteto de cuerda como su jardín secreto, un espacio íntimo en el que transmiten la esencia misma de su escritura.

Das Streichquartett wurde von Komponisten immer als ihr geheimer Garten betrachtet, ein intimer Raum, in dem sie uns die Essenz ihres Schreibens offenbaren.

