AFTERSCHOOL Place de la Bilange Saumur, 4 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

La cloche de l’école vient de sonner, c’est l’heure de s’amuser !.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 19:00:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The school bell has just rung, and it’s time to have some fun!

Acaba de sonar el timbre del colegio, ¡así que es hora de divertirse!

Die Schulglocke hat gerade geläutet, also ist es Zeit, Spaß zu haben!

Mise à jour le 2023-11-29 par eSPRIT Pays de la Loire