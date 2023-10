L’ART DÉLICAT DU QUATUOR – LE QUATUOR LEONIS Place de la Bilange Saumur, 19 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Nous retrouvons l’auteur et metteur en scène Jos Houben, présent en ouverture de saison avec L’Art du rire, dans la mise en scène de L’Art délicat du Quatuor avec le très talentueux quatuor à cordes Leonis..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 21:45:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Author and director Jos Houben, who opened the season with L?Art du rire, is back to direct L?Art délicat du Quatuor with the highly talented Leonis string quartet.

Damos la bienvenida de nuevo al dramaturgo y director Jos Houben, que abrió la temporada con L’Art du rire, para dirigir L’Art délicat du Quatuor con el talentoso cuarteto de cuerda Leonis.

Der Autor und Regisseur Jos Houben, der die Spielzeit mit Die Kunst des Lachens eröffnet hat, führt Regie bei Die feine Kunst des Quartetts mit dem hochtalentierten Leonis-Streichquartett.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire