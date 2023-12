LE MINI-GOLF DE NOËL Place de la Bilange Saumur, 17 décembre 2023, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 12:00:00

fin : 2023-12-17 19:00:00

Prenez un club, une balle et venez nous montrer votre plus beau swing.

Adresse, précision et bonne humeur seront les maîtres mots de ce parcours de mini-golf de Noël !

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire