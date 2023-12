PRÉSENCE DU PÈRE-NOËL Place de la Bilange Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

fin : 2023-12-20 18:30:00 Les enfants du monde entier rêvent de voir le vrai Père Noël «en vrai». Alors, Effervescences a convaincu son ami le Père Noël de quitter le Pôle Nord pour venir vous rencontrer à Saumur !.

C’est le moment idéal pour lui confier votre liste de cadeaux ! Et si le Père Noël préfère venir à Saumur offrir ses bonbons plutôt que de se la couler douce en Laponie, c’est qu’il se passe quelque chose ! .

Saumur 49400

