JEUX EN BOIS Place de la Bilange Saumur, 17 décembre 2023, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2023-12-17 14:00:00

fin : 2023-12-17 19:00:00

Jeux de stratégie, jeu de plateau, jeu d’adresse… Petits et grands vont pouvoir se défier et jouer ensemble à coup de parties déchaînées !.

Un contre un ou deux contre deux voir plus selon les jeux. Un moment qui réunit tout le monde dans la joie et la bonne humeur. C’est ça aussi l’esprit de Noël !

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



