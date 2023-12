SELFIE AVEC LES MASCOTTES Place de la Bilange Saumur, 23 décembre 2023, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2023-12-23

Des peluches géantes pour un effet spectaculaire. Olaf, Marcus et un Minion déambuleront parmi les enfants..

Une poignée de main, un câlin ou une simple photo-souvenir et les sourires éclaireront tous les visages !

Sam. 16 Déc

Olaf de la Reine des Neiges

Marcus de la Pat’patrouille

Minion :

Mer. 20 Déc pour l’Après-Midi des Enfants

Marcus de la Pat’patrouille

Minion

Olaf de la Reine des Neiges

Sam. 23 Déc

Minion :

Olaf de la Reine des Neiges

Marcus de la Pat’patrouille

.

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



