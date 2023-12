PHOTOMATON Place de la Bilange Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur PHOTOMATON Place de la Bilange Saumur, 19 décembre 2023, Saumur. Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 16:00:00

fin : 2023-12-19 19:00:00 Pour immortaliser votre passage sur le marché de Noël, posez avec votre famille ou vos amis munis d’accessoires rigolos devant la cheminée du Père Noël..

Repartez avec des souvenirs plein les yeux et une photo à accrocher dans son sapin, à offrir à ses grands-parents ou encore à glisser dans son portefeuille ! .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

