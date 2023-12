THE CHRISTMAS BLIND TEST Place de la Bilange Saumur, 16 décembre 2023, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 16:00:00

fin : 2023-12-16 20:00:00

Vous êtes fans de musique et pensez être incollables sur tous les genres ? Testez votre culture musicale avec ce blind test animé par Drop Circle et Fred !.

Et comme l’équipe d’Effervescences aime jouer au Père Noël, les gagnants repartiront avec des lots soigneusement sélectionnés ! Pas la peine d’insister, on ne vous les dévoilera pas en avance…

Pour que l’ambiance reste à son maximum entre les parties, Drop Circle, DJ saumurois membre du collectif Non Pareil’ sera aux platines pour vous offrir des sets house et techno.

En partenariat avec les commerçants du centre-ville et du Marché de Noël de Saumur.

.

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire