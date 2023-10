LE SOLDAT ET LA BALLERINE – L’OUTIL DE LA RESSEMBLANCE Place de la Bilange Saumur, 15 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Créé au festival d’Avignon 2022, ce spectacle met en scène un texte du dramaturge allemand Roland Schimmelpfennig inspiré par le conte L’inébranlable Soldat de plomb de Andersen..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:30:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Premiered at the Avignon Festival 2022, this show features a text by German playwright Roland Schimmelpfennig, inspired by Andersen?s fairy tale The Unshakeable Lead Soldier.

Estrenado en el Festival de Aviñón en 2022, este espectáculo presenta un texto del dramaturgo alemán Roland Schimmelpfennig inspirado en el cuento de Andersen El inquebrantable soldado de plomo.

Das Stück wurde beim Festival d’Avignon 2022 uraufgeführt und zeigt einen Text des deutschen Dramatikers Roland Schimmelpfennig, der von Andersens Märchen Der unerschütterliche Zinnsoldat inspiriert ist.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire