CASSE-NOISETTE – COMPAGNIE BLANCA LI Place de la Bilange Saumur, 10 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Blanca Li offre une version hip hop et moderne de Casse-Noisette, conte merveilleux dont la musique est inoubliable. Blanca Li est chorégraphe et artiste touche-à-tout, directrice des Teatros del Canal à Madrid..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:15:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Blanca Li offers a modern hip-hop version of The Nutcracker, a marvellous tale whose music is unforgettable. Blanca Li is a versatile choreographer and artist, and director of Teatros del Canal in Madrid.

Blanca Li ofrece una versión hip hop y moderna de El Cascanueces, un cuento maravilloso con una música inolvidable. Blanca Li es una coreógrafa y artista polifacética, y directora de los Teatros del Canal de Madrid.

Blanca Li bietet eine moderne Hip-Hop-Version des Nussknackers, ein wunderbares Märchen, dessen Musik unvergesslich ist. Blanca Li ist Choreografin und Allround-Künstlerin und Direktorin der Teatros del Canal in Madrid.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire