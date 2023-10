DE LA NÉCESSITÉ DE LA GRAVITÉ – COMPAGNIE OPOPOP Place de la Bilange Saumur, 6 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

La Cie Opopop revient après le beau spectacle Le plus petit Cirk donné pendant le festival Mômes en Folie en avril dernier..

2023-12-06

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Cie Opopop is back after the beautiful show Le plus petit Cirk performed during the Mômes en Folie festival last April.

La compañía Opopop regresa tras su magnífico espectáculo Le plus petit Cirk en el festival Mômes en Folie el pasado mes de abril.

Die Cie Opopop kehrt nach der schönen Aufführung Le plus petit Cirk zurück, die während des Festivals Mômes en Folie im vergangenen April gegeben wurde.

