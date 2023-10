BARBE BLEUE – COMPAGNIE FRÉDÉRIQUE LAZZARINI Place de la Bilange Saumur, 28 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Quand une jeune fille aussi inoffensive que Boucle-d’or et aussi séductrice et vindicative que Dalila rencontre un étrange aristocrate solitaire et cultivé (et dangereux somme toute), qu’est-ce que cela produit ?.

2023-11-28 fin : 2023-11-28 22:00:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



When a young girl as harmless as Goldilocks and as seductive and vindictive as Delilah meets a strange, solitary, cultured (and dangerous, after all) aristocrat, what happens?

Cuando una joven tan inofensiva como Ricitos de Oro y tan seductora y vengativa como Dalila conoce a un extraño, solitario y culto (y peligroso, al fin y al cabo) aristócrata, ¿qué se obtiene?

Wenn ein Mädchen, das so harmlos wie Goldlöckchen und so verführerisch und rachsüchtig wie Delilah ist, auf einen seltsamen, einsamen, gebildeten (und alles in allem gefährlichen) Aristokraten trifft, was kommt dabei heraus?

