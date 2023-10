CONTES D’HIVER – LA COMPAGNIE DES ÉPICES Place de la Bilange Saumur, 16 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Ce deuxième Déjeuner en scène a une saveur particulière puisqu’il se déroule dans la galerie Loire durant l’exposition Out of Landscape de la photographe Dana Cojbuc..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 15:30:00. EUR.

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This second Déjeuner en scène has a special flavor, as it takes place in the Loire gallery during photographer Dana Cojbuc?s exhibition Out of Landscape.

Este segundo Déjeuner en scène tiene un sabor especial, ya que se celebra en la galería del Loira durante la exposición Out of Landscape de la fotógrafa Dana Cojbuc.

Dieses zweite Déjeuner en scène hat einen besonderen Reiz, da es in der Galerie Loire während der Ausstellung Out of Landscape der Fotografin Dana Cojbuc stattfindet.

