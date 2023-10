LES PRISONNIERS DU CHÂTEAU D’IF – LA NAISSANCE DU COMTE DE MONTE CRISTO – LA COMPAGNIE DES KAPOKIERS Place de la Bilange Saumur, 20 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Pour ce premier Rendez-vous avec l’histoire de la saison culturelle, l’écrivain Alexandre Dumas est mis à l’honneur avec ce remarquable spectacle, découvert au festival d’Avignon qui a remporté de nombreux prix (dont 5 nominations aux Cyranos 2022)..

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For this first Rendez-vous avec l?histoire of the cultural season, the writer Alexandre Dumas is honored with this remarkable show, discovered at the Avignon Festival and winner of numerous awards (including 5 nominations for Cyranos 2022).

Para este primer Rendez-vous avec l’histoire de la temporada cultural, el escritor Alexandre Dumas está en el candelero con este notable espectáculo, descubierto en el Festival de Aviñón y ganador de numerosos premios (entre ellos, 5 nominaciones a los Cyranos 2022).

Für das erste Rendezvous mit der Geschichte der Kultursaison wird der Schriftsteller Alexandre Dumas mit diesem bemerkenswerten Stück geehrt, das beim Festival von Avignon entdeckt wurde und zahlreiche Preise gewonnen hat (darunter 5 Nominierungen für die Cyranos 2022).

