OMBRES ET LUMIÈRES : REGARD PHOTOGRAPHIQUE SUR LE PATRIMOINE EN ANJOU, LO KEE Place de la Bilange Saumur, 20 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Né en 1989, Kevin Pierrat dit Lo Kee, est un photographe français basé à Paris. Après un master II en géographie obtenu à l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, il décide de se consacrer pleinement à la pratique de la photographie en 2015..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 18:00:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Born in 1989, Kevin Pierrat, aka Lo Kee, is a French photographer based in Paris. After completing a Master II in Geography at the University of Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, he decided to devote himself fully to the practice of photography in 2015.

Nacido en 1989, Kevin Pierrat, alias Lo Kee, es un fotógrafo francés afincado en París. Tras completar un Máster II en Geografía en la Universidad de París 1 – Panthéon-Sorbonne, decidió dedicarse plenamente a la fotografía en 2015.

Kevin Pierrat, genannt Lo Kee, wurde 1989 geboren und ist ein französischer Fotograf mit Sitz in Paris. Nach einem Master II in Geografie an der Universität Paris 1 – Panthéon-Sorbonne beschloss er 2015, sich ganz der Praxis der Fotografie zu widmen.

