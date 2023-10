CONTES DOUDOUS – LA COMPAGNIE DES ÉPICES Place de la Bilange Saumur, 19 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Contes Doudous est l’un des spectacles proposés au très jeune public dans la saison culturelle, afin que l’expérience du sensible et du spectacle vivant commence dès la plus tendre enfance..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Contes Doudous is one of the shows offered to very young audiences as part of the cultural season, so that the experience of sensory perception and live performance begins in early childhood.

Contes Doudous es uno de los espectáculos de la temporada cultural dirigido a un público muy joven, para que la experiencia de los sentidos y del espectáculo en vivo comience en la primera infancia.

Contes Doudous ist eine der Aufführungen, die in der Kultursaison für ein sehr junges Publikum angeboten werden, damit die Erfahrung der Sinneswahrnehmung und der darstellenden Kunst bereits in der frühesten Kindheit beginnt.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire