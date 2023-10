GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES – EN VOTRE COMPAGNIE Place de la Bilange Saumur, 18 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Pour l’ouverture du festival Rendez-vous contes ! Venez découvrir en famille cet hymne à l’émerveillement !.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 15:20:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For the opening of the Rendez-vous contes festival! Bring the whole family to discover this hymn to wonder!

¡Para la inauguración del festival Rendez-vous contes! ¡Venga a descubrir este himno a la maravilla en familia!

Zur Eröffnung des Festivals Rendez-vous contes! Entdecken Sie mit Ihrer Familie diese Hymne an das Staunen!

