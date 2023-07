ARTS DE RUE : MAGISTICK Place de la Bilange Saumur, 21 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Avec son costume magique et son chapeau haut de forme, petits et grands seront sous le charme du sourire de Magistick..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 18:45:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



With his magical costume and top hat, young and old alike will be charmed by Magistick’s smile.

Con su traje mágico y su sombrero de copa, pequeños y mayores quedarán encantados con la sonrisa de Magistick.

Mit seinem magischen Kostüm und seinem Zylinderhut werden Groß und Klein von Magisticks Lächeln verzaubert sein.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire