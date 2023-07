CONCERT : KALYCA BAND ET ARMONI Place de la Bilange Saumur, 15 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

A la croisée des chemins entre soul et pop, passant parfois par le jazz, Kalyca nous promet une balade fraîche et emplie de soleil, une musique « sweet » pour les oreilles et « smooth » pour le coeur. Tout un programme !.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 22:15:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



At the crossroads of soul and pop, sometimes passing through jazz, Kalyca promises us a fresh, sun-filled stroll, music that’s « sweet » for the ears and « smooth » for the heart. What a program!

En la encrucijada del soul y el pop, con toques ocasionales de jazz, Kalyca promete un paseo fresco y soleado, música « dulce » para los oídos y « suave » para el corazón. ¡Menudo programa!

An der Schnittstelle zwischen Soul und Pop, manchmal über den Jazz, verspricht uns Kalyca einen frischen und sonnengefüllten Spaziergang, eine Musik, die « sweet » für die Ohren und « smooth » für das Herz ist. Ein ganzes Programm!

