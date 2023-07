Sardinade du Tennis Club d’Aureilhan Place de la Bergerie Aureilhan, 29 juillet 2023, Aureilhan.

Aureilhan,Landes

Repas Moule/Frite et grillades

Bal dansant jusqu’à 1h..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 01:00:00. EUR.

Place de la Bergerie

Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Moule/Frite meal and grills

Dance until 1 a.m.

Comida de moule/frites y parrilladas

Baile hasta la 1 de la madrugada.

Essen Moule/Frite und Gegrilltes

Tanzball bis 1 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Mimizan