Vide-grenier Place de la Bazinie Lalinde, 3 septembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Venez chiner des objets et bibelots variés, des meubles, aux ustensiles en cuivre, en passant par les jouets, outils anciens, tissus, vaisselles, livres…

Emplacements ombragés, parkings à proximité.

Réservation obligatoire.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Place de la Bazinie

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and hunt for a variety of objects and curios, from furniture and copper utensils to toys, antique tools, fabrics, crockery and books…

Shady pitches, parking nearby.

Reservations required

Venga y encuentre una amplia gama de objetos y curiosidades, desde muebles y utensilios de cobre hasta juguetes, herramientas antiguas, telas, vajillas y libros…

Parcelas sombreadas, aparcamiento cercano.

Reserva obligatoria

Kommen Sie und stöbern Sie nach verschiedenen Gegenständen und Nippes, von Möbeln, über Kupferutensilien, Spielzeug, alte Werkzeuge, Stoffe, Geschirr, Bücher…

Schattige Plätze, Parkplätze in der Nähe.

Reservierung erforderlich

