Fête des vins et de la solidarité Place de la Bazinie Lalinde, 5 août 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Lalinde accueille la Fête des vins, des Producteurs et de la Solidarité, organisé par le Lions Club des Bastides du Périgord.

Venez déguster des vins de toutes les régions de France à l’occasion de la 34ème édition de cet événement estival du Périgord.

Samedi :

9h : ouverture de la Foire aux Vins (42 exposants venus de toute la France)

11h : inauguration de la Fête des Vins ; Vin d’honneur

12h : village gourmand (cuisine périgourdine, antillaise, pâtisseries, crêpes…)

20h : grande soirée musique/danse avec le groupe « No Name »

Dimanche :

9h : grande Foire aux Vins et produits régionaux

11h : défilé des confréries

12h : village gourmand.

2023-08-05 fin : 2023-08-06 . .

Place de la Bazinie

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lalinde welcomes the Fête des Vins, des Producteurs et de la Solidarité, organized by the Lions Club des Bastides du Périgord.

Come and taste wines from all regions of France at the 34th edition of this Périgord summer event.

Saturday :

9am: opening of the Foire aux Vins (42 exhibitors from all over France)

11am: inauguration of the Wine Fair; Vin d’honneur

12pm: Gourmet village (Périgord and West Indian cuisine, pastries, crêpes, etc.)

8pm: music/dance evening with the « No Name » group

Sunday :

9am: wine and regional products fair

11am: parade of brotherhoods

12pm: gourmet village

Lalinde acoge la Fiesta de los Vinos, los Productores y la Solidaridad, organizada por el Club de Leones de las Bastidas del Périgord.

Venga a degustar vinos de toda Francia en la 34ª edición de este acontecimiento estival del Périgord.

Sábado :

9:00 h: apertura del Salón del Vino (42 expositores de toda Francia)

11:00 h: inauguración del Salón del Vino; Vin d’honneur

12:00 h: Pueblo gastronómico (cocina del Périgord y antillana, repostería, crepes, etc.)

20.00 h: Gran velada de música y baile con el grupo « No Name »

Domingo :

9h: Feria del vino y de los productos regionales

11h: desfile de cofradías

12h: pueblo gastronómico

In Lalinde findet das Fest der Weine, der Produzenten und der Solidarität statt, das vom Lions Club des Bastides du Périgord organisiert wird.

Probieren Sie bei der 34. Ausgabe dieses sommerlichen Ereignisses im Périgord Weine aus allen Regionen Frankreichs.

Samstag :

9 Uhr: Eröffnung der Foire aux Vins (42 Aussteller aus ganz Frankreich)

11 Uhr: Eröffnung des Weinfests; Ehrenwein

12 Uhr: Feinschmeckerdorf (Küche aus dem Périgord, von den Antillen, Gebäck, Crêpes…)

20h: Großer Musik-/Tanzabend mit der Gruppe « No Name »

Sonntag :

9h: großer Markt mit Weinen und regionalen Produkten

11 Uhr: Umzug der Bruderschaften

12 Uhr: Feinschmeckerdorf

