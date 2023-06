Du Gospel ! Sur la place de la Bastille avec Total Praise Mass Choir Place de la Bastille Paris, 21 juin 2023, Paris.

Fête de la Musique Gospel

Le Gospel Festival de Paris vous propose la Fête de la Musique Gospel : un grand concert de gospel sur la place de la Bastille avec Total Praise Mass Choir, la formation gospel la plus importante de France, pouvant atteindre jusqu’à 200 choristes et musiciens.

Alliant efficacement harmonie, puissance et spiritualité, la chorale Total Praise Mass Choir sur scène : ce sont des sensations fortes garanties pour le public, tant la performance et l’excellence sont toujours au rendez-vous.

Fondée en 2001 par David et Jocelyne Goma, c’est avec les plus grands artistes du gospel américain que cette chorale made in France a scellé sa renommée : Kirk Franklin, Richard Smallwood, Shirley Caesar, Donnie McClurkin, Kim Burrell, CeCe Winans, Karen Clark-Sheard, et bien d’autres.

À chaque occasion, Total Praise Mass Choir interprète et sublime chacun de ses répertoires, pour offrir au public des concerts exceptionnels et des moments inoubliables dans les plus prestigieuses salles de concert de la capitale : l’Olympia, Zénith de Paris, le Grand Rex, Théâtre du Châtelet, Casino de Paris, Théâtre Mogador, Folies Bergère, etc.

Rendez-vous sur la place de la Bastille, pour le meilleur du Gospel avec Total Praise Mass Choir !

