Concert IBNJ Paris Place de la Bastille Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert IBNJ Paris Place de la Bastille, 21 juin 2023, Paris. Concert IBNJ Paris Mercredi 21 juin, 15h00 Place de la Bastille Des musiques de tous les styles pour chanter, danser et célébrer tous ensemble !

Il y aura plusieurs groupes de musique de différents styles, des présentations de danse et de théâtre, alors venez nombreux ! Place de la Bastille Place de la Bastille Paris 75011 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00 ©Place de la Bastille Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Place de la Bastille Adresse Place de la Bastille Ville Paris Age max 99 Lieu Ville Place de la Bastille Paris

Place de la Bastille Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert IBNJ Paris Place de la Bastille 2023-06-21 was last modified: by Concert IBNJ Paris Place de la Bastille Place de la Bastille 21 juin 2023 Place de la Bastille Paris

Paris