Technoparade Place de la Bastille Paris 11e Arrondissement, 23 septembre 2023, Paris 11e Arrondissement.

Paris 11e Arrondissement,Paris

La Technoparade de Paris est désormais – avec la Street Parade de Zurich – la seule parade musicale techno d’Europe. A ne pas manquer pour terminer l’été au rythme des vibes et des beats !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Place de la Bastille

Paris 11e Arrondissement 75011 Paris Île-de-France



The Paris Technoparade is now – along with the Zurich Street Parade – the only techno music parade in Europe. Don’t miss it to end the summer to the rhythm of vibes and beats!

La Technoparade de París es, junto con la Zurich Street Parade, el único desfile de música tecno de Europa. Es una forma ineludible de terminar el verano por todo lo alto

Die Technoparade in Paris ist nun – zusammen mit der Street Parade in Zürich – die einzige Techno-Musikparade in Europa. Lassen Sie sich das nicht entgehen, um den Sommer im Rhythmus der Vibes und Beats ausklingen zu lassen!

Mise à jour le 2023-07-03 par Comité Régional du Tourisme Paris Ile de France