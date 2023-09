Summer ended festival Place de la Bastide Moliets-et-Maa, 30 septembre 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Les commerçants de la place de la Bastide de Moliets s’unissent pour vous présenter leur premier festival. Un évènement animé par des artistes pluriels de renommé locale à nationale. Venez avec qui vous voulez, seul ou entre amis, la convivialité sera le moteur de cette soirée inoubliable !.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 02:00:00. .

Place de la Bastide

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Shopkeepers from the Place de la Bastide in Moliets join forces to present their first festival. An event featuring a variety of artists from local to national renown. Come with whoever you like, alone or with friends, conviviality will be the driving force behind this unforgettable evening!

Los comerciantes de la Place de la Bastide de Moliets se unen para presentar su primer festival. El evento contará con la participación de diversos artistas de fama local y nacional. Venga con quien quiera, solo o con amigos, ¡la convivencia será el motor de esta velada inolvidable!

Die Geschäftsleute des Place de la Bastide in Moliets haben sich zusammengetan, um Ihnen ihr erstes Festival zu präsentieren. Ein Event, das von verschiedenen Künstlern mit lokalem bis nationalem Renommee gestaltet wird. Bringen Sie mit, wen Sie wollen, allein oder mit Freunden, die Geselligkeit wird der Motor dieses unvergesslichen Abends sein!

