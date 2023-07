Concert de l’harmonie La Mi Del Sol Place de la Bastide Moliets-et-Maa, 15 juillet 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Découvrez votre événement “Je suis à Moliets” c’est l’événement du samedi soir. Cette semaine on reçoit “La MI DEL SOL”pour un spectacle côté plage à la place de la bastide..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 23:00:00. .

Place de la Bastide

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover your event ?Je suis à Moliets? is the Saturday evening event. This week we’re hosting ?La MI DEL SOL? for a beachside show in the bastide square.

Descubra su evento « Je suis à Moliets » es el evento del sábado por la noche. Esta semana recibiremos a « La MI DEL SOL » para un espectáculo junto a la playa en la Place de la Bastide.

Entdecken Sie Ihre Veranstaltung ?Je suis à Moliets? ist die Veranstaltung am Samstagabend. Diese Woche ist « La MI DEL SOL » zu Gast, eine Show am Strand auf dem Place de la Bastide.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Moliets et Mâa