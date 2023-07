Randonnée Molières Place de la Bastide Molières, 22 juillet 2023, Molières.

Molières,Dordogne

Les copains d’Abord vous présente son programme de marche.

Le départ de randonnée est le samedi 22 juillet à 8h30 (veuillez arriver 10min avant).

Balade à Molières – 10km – campagne environnante..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Place de la Bastide

Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les copains d’Abord presents its walking program.

Departure is Saturday July 22 at 8:30 am (please arrive 10min before).

Walk in Molières – 10km – surrounding countryside.

Les copains d’Abord presenta su programa de senderismo.

La marcha comienza el sábado 22 de julio a las 8.30 h (se ruega llegar 10 minutos antes).

Paseo por Molières – 10 km – alrededores.

Les copains d’Abord stellt Ihnen sein Wanderprogramm vor.

Die Wanderung beginnt am Samstag, den 22. Juli um 8:30 Uhr (bitte kommen Sie 10 Minuten vorher an).

Wanderung in Molières – 10km – umliegende Landschaft.

