Marché traditionnel du jeudi Place de la Bastide Eymet, 5 janvier 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Chaque jeudi, les étals prennent place sur la place et différentes rues de la bastide pour proposer une variété de produits régionaux : légumes, fruits, viandes, fromages le tout du Périgord ! Aux produits gourmets se mêlent décoration, vêtements, gadgets… Un marché typique de la Dordogne pour passer un bon moment dans un cadre historique remarquable…

2023-01-05 fin : 2023-01-05 12:30:00. .

Place de la Bastide

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday, the stalls take place in the square and different streets of the bastide to offer a variety of regional products: vegetables, fruits, meats, cheeses all from the Périgord! Gourmet products are mixed with decoration, clothes, gadgets… A typical market of the Dordogne to spend a good moment in a remarkable historical setting…

Todos los jueves, los puestos se instalan en la plaza y en varias calles de la bastida para ofrecer una gran variedad de productos regionales: verduras, frutas, carnes, quesos, ¡todo del Périgord! Los productos gourmet se mezclan con la decoración, la ropa, los gadgets… Un mercado típico de Dordoña para pasar un buen rato en un marco histórico excepcional.

Jeden Donnerstag werden auf dem Platz und in verschiedenen Straßen der Bastide Stände aufgebaut, die eine Vielfalt an regionalen Produkten anbieten: Gemüse, Obst, Fleisch, Käse – alles aus dem Périgord! Unter die Gourmetprodukte mischen sich Dekoration, Kleidung, Gadgets… Ein typischer Markt der Dordogne, um eine gute Zeit in einem bemerkenswerten historischen Rahmen zu verbringen…

Mise à jour le 2022-12-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides