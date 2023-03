Fenêtres qui parlent : Arts pour tous au Pont-de-Bois et Hôtel-de-Ville Place de la Basoche Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Fenêtres qui parlent : Arts pour tous au Pont-de-Bois et Hôtel-de-Ville Place de la Basoche, 7 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fenêtres qui parlent : Arts pour tous au Pont-de-Bois et Hôtel-de-Ville Vendredi 7 avril, 16h30 Place de la Basoche Vendredi 7 avril 2023 à 16h30, rendez-vous allée de la Basoche devant l’école Bossuet et la Médina au sein du quartier Pont de Bois/Hôtel de Ville pour un vernissage/ Déambulation. La déambulation Le vernissage se fera en effet sous la forme d’une déambulation musicale pour découvrir les œuvres aux fenêtres des différentes structures participantes.

Départ du quartier Pont-de-Bois vers le quartier Hôtel-de-Ville.

Temps convivial autour d’un buffet avec pot de l’amitié, au Centre Social Centre Ville. Les participants Ecole Bossuet,

CAL Bossuet,

Espace Enfance La Médina,

Maison de quartier J. Brel,

Espace Petite Enfance Badaboum,

Espace Adulte Famille et Senior,

Crèche Adage,

Ecole Verhaeren Maison des Droits de l’Homme Nelson Mandela

Association Mères pour la Paix. Liste des artistes-ateliers FQP 2023 : Jean Wattelet,

Kylab,

Mathieu Boudeulle,

Amélie Boquet,

Anne Ward,

Lady Alézia,

Zababoum Musique,

Thierry Moral,

July Michel,

Nadège Teti. Liste des rues concernées par la déambulation : Allée de la Basoche /Place de la Basoche, Avenue du Pont de Bois, chemin des Bergères, place Léon Blum traversée des passerelles voie ferrée et Centre Social – chaussée de l’Hôtel de Ville, retour Chemin de Visiteurs, passerelles, fin du parcours au Centre Social. Place de la Basoche Place de la Basoche 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T16:30:00+02:00 – 2023-04-07T19:00:00+02:00

