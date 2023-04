Visite guidée de la Basilique de Mézières, ses vitraux et son trésor d’art sacré Place de la Basilique – Parvis de la Basilique, 4 mai 2023, Charleville-Mézières.

Une visite de trésors en trésors Classée « Monument Historique » le 18 octobre 1901, cette église de style gothique flamboyant tardif est bâtie à partir de 1499. Sa construction va durer près de 120 ans, utilisant les fondations et certains éléments de l’église romane primitive. Elle reçoit le nom de Notre-Dame de l’Espérance au début du XIXème siècle lorsqu’elle accueille la statue de la Vierge Noire. Honorée depuis le Xe siècle, La Vierge Noire de Mézières génère un pèlerinage annuel qui a perduré jusqu’en 1962 ! L’actuelle statue de pierre remplace celle de bois brûlée en 1643.Érigée au rang de Basilique par le Pape Pie XII en 1946, l’Église voit le mariage du roi de France Charles IX avec Elisabeth d’Autriche en 1570. De nombreuses fois ravagée et bombardée au cours des conflits de l’histoire, Notre Dame est toujours rebâtie tel un phœnix renaissant des ces cendres.Après la seconde guerre mondiale, un appel est lancé pour la fabrication des nouveaux vitraux. C’est le peintre et sculpteur René Dürrbach, collaborateur et ami de Picasso, qui vient tout juste de terminer les vitraux de l’église d’Epenoy dans le Doubs, qui reçoit la commande. 1 000 m2 de surface, 62 vitraux et 6 oculi, sont alors réalisés entre 1954 et 1979.Témoin de l’Art non-figuratif de la seconde moitié du XXe siècle, l’artiste utilise le symbolisme des couleurs, des nombres et des signes fondamentaux. Il réalise ainsi un parcours de méditation dédié à la Vierge Marie.Enfin, un ultime joyau est abrité dans l’ancienne sacristie entièrement rénovée de la Basilique : le Trésor d’art sacré des Ardennes. Une cinquantaine de chefs-d’œuvre et d’objets précieux qui sont restés cachés pendant longtemps dans des sacristies et des réserves d’églises du département.Inauguré en juillet 2018, le Trésor présente des statues anciennes, des reliquaires précieux, des calices orfévrés, des chasubles brodées et des tableaux au sein d’un espace muséographique moderne. Des objets d’exception qui témoignent du savoir-faire des artisans du XIIIe siècle au XIXe siècle dans les Ardennes.En savoir plus sur la cité de Mézières, la Médiévale !.

Place de la Basilique – Parvis de la Basilique

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



A visit of treasures in treasures Classified as a « Historic Monument » on October 18, 1901, this late flamboyant gothic style church was built from 1499. Its construction lasted nearly 120 years, using the foundations and certain elements of the primitive Romanesque church. It received the name of Notre-Dame de l’Espérance at the beginning of the 19th century when the statue of the Black Madonna was added. Honoured since the 10th century, the Black Madonna of Mézières generates an annual pilgrimage which lasted until 1962! The present stone statue replaces the wooden one burnt in 1643.erected as a Basilica by Pope Pius XII in 1946, the Church saw the marriage of the King of France Charles IX with Elisabeth of Austria in 1570.many times ravaged and bombarded during the conflicts of history, Notre Dame is always rebuilt like a phoenix rising from the ashes.after the Second World War, a call is launched for the manufacture of new stained glass. The painter and sculptor René Dürrbach, Picasso’s friend and collaborator, who had just finished the stained glass windows of the church in Epenoy in the Doubs, received the order. Between 1954 and 1979, the artist created 1,000 m2 of surface area, 62 stained glass windows and 6 oculi, using the symbolism of colours, numbers and fundamental signs. Finally, a final jewel is housed in the former sacristy of the Basilica, which has been completely renovated: the Treasure of Sacred Art of the Ardennes. Inaugurated in July 2018, the Treasure presents ancient statues, precious reliquaries, gold-plated chalices, embroidered chasubles and paintings within a modern museographic space. Exceptional objects that testify to the know-how of craftsmen from the 13th to the 19th century in the Ardennes.Learn more about the city of Mézières, the Medieval!

Una visita de tesoros en tesoros Clasificada como « Monumento Histórico » el 18 de octubre de 1901, esta iglesia de estilo gótico tardío flamígero fue construida a partir de 1499. Su construcción duró cerca de 120 años, utilizando los cimientos y ciertos elementos de la primitiva iglesia románica. Recibió el nombre de Notre-Dame de l’Espérance a principios del siglo XIX, cuando recibió la estatua de la Virgen Negra. Honrada desde el siglo X, la Virgen Negra de Mézières genera una peregrinación anual que duró hasta 1962 La actual estatua de piedra sustituye a la de madera quemada en 1643.Erigida basílica por el Papa Pío XII en 1946, la iglesia fue testigo del matrimonio del rey francés Carlos IX con Isabel de Austria en 1570.Numerosas veces asolada y bombardeada durante los conflictos de la historia, Notre Dame siempre se reconstruye como un ph?nix que resurge de sus cenizas.Tras la Segunda Guerra Mundial, se hizo un llamamiento para la fabricación de nuevas vidrieras. El pintor y escultor René Dürrbach, amigo y colaborador de Picasso, que acababa de terminar las vidrieras de la iglesia de Epenoy, en el Doubs, recibió el encargo de realizar el trabajo. entre 1954 y 1979, el artista creó 1.000 m2 de superficie, 62 vidrieras y 6 óculos, utilizando el simbolismo de los colores, los números y los signos fundamentales. Por último, una última joya se alberga en la antigua sacristía de la Basílica, completamente renovada: el Tesoro de Arte Sacro de las Ardenas. Inaugurado en julio de 2018, el Tesoro presenta estatuas antiguas, relicarios preciosos, cálices dorados, casullas bordadas y pinturas en un espacio museográfico moderno. Objetos excepcionales que dan testimonio del saber hacer de los artesanos de las Ardenas de los siglos XIII al XIX.Más sobre la ciudad de Mézières, ¡la Medieval!

Ein Besuch von Schätzen zu Schätzen Die am 18. Oktober 1901 zum « Historischen Monument » erklärte Kirche im spätgotischen Flamboyantstil wurde ab 1499 erbaut. Ihr Bau wird fast 120 Jahre dauern, wobei die Fundamente und einige Elemente der ursprünglichen romanischen Kirche verwendet werden. Jahrhunderts erhielt die Kirche den Namen Notre-Dame de l’Espérance, als sie die Statue der Schwarzen Madonna aufnahm. Die seit dem 10. Jahrhundert verehrte Schwarze Madonna von Mézières erzeugte eine jährliche Pilgerfahrt, die bis 1962 andauerte! Die heutige Steinstatue ersetzt die 1643 verbrannte Holzstatue.1946 wurde die Kirche von Papst Pius XII. zur Basilika erhoben, und 1570 heirateten der französische König Karl IX. und Elisabeth von Österreich. Während der Konflikte in der Geschichte wurde Notre Dame oft verwüstet und bombardiert, aber immer wieder wie eine Phönix aus der Asche aufgebaut.Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Aufruf zur Herstellung neuer Glasfenster veröffentlicht. Der Maler und Bildhauer René Dürrbach, ein Mitarbeiter und Freund Picassos, der gerade die Glasfenster der Kirche von Epenoy im Departement Doubs fertiggestellt hatte, erhielt den Auftrag. 1.000 m2 Fläche, 62 Glasfenster und 6 Okuli werden dann zwischen 1954 und 1979 realisiert.Als Zeuge der nicht-figurativen Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nutzt der Künstler die Symbolik der Farben, Zahlen und Grundzeichen. In der vollständig renovierten ehemaligen Sakristei der Basilika ist ein letztes Juwel untergebracht: der Schatz der sakralen Kunst der Ardennen. Rund 50 Meisterwerke und wertvolle Gegenstände, die lange Zeit in Sakristeien und Lagerräumen von Kirchen im Departement verborgen waren.Der im Juli 2018 eingeweihte Schatz zeigt in einem modernen Museumsbereich alte Statuen, wertvolle Reliquienschreine, kunstvoll verzierte Kelche, bestickte Messgewänder und Gemälde. Außergewöhnliche Objekte, die das Können der Handwerker vom 13. bis zum 19. Jahrhundert in den Ardennen belegen.Erfahren Sie mehr über die Stadt Mézières, la Médiévale!

