Cet évènement est passé Marché Place de la bascule Villefranche-d’Albigeois Catégories d’Évènement: Tarn

Villefranche-d'Albigeois Marché Place de la bascule Villefranche-d’Albigeois, 1 janvier 2023, Villefranche-d'Albigeois. Villefranche-d’Albigeois Tarn

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 08:30:00

fin : 2023-12-31 12:30:00 Marché communal sur la place de la bascule tous les dimanches matin : fruits et légumes, plats à emporter, produits à bas de lait de brebis, œufs, fleurs, boucherie/charcuterie, rôtissoire, vêtements, quincaillerie, jus de fruits, Vannier, vins,….

Marché communal sur la place de la bascule tous les dimanches matin : fruits et légumes, plats à emporter, produits à bas de lait de brebis, œufs, fleurs, boucherie/charcuterie, rôtissoire, vêtements, quincaillerie, jus de fruits, Vannier, vins,… .

Place de la bascule

Villefranche-d’Albigeois 81430 Tarn Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois Détails Catégories d’Évènement: Tarn, Villefranche-d'Albigeois Autres Code postal 81430 Lieu Place de la bascule Adresse Place de la bascule Ville Villefranche-d'Albigeois Departement Tarn Lieu Ville Place de la bascule Villefranche-d'Albigeois Latitude 43.896264 Longitude 2.330687 latitude longitude 43.896264;2.330687

Place de la bascule Villefranche-d'Albigeois Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-d'albigeois/