SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU – KARAOKE Place de la Bascule Saint-Izaire, 17 novembre 2023, Saint-Izaire.

Saint-Izaire,Aveyron

C’est à une Grande Première, que nous vous convions pour fêter tous ensembles le Beaujolais Nouveau Cuvée 2023 qui se déroulera donc à « l’Auberge de la Valette ».

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . 19 EUR.

Place de la Bascule

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie



We invite you to join us for a Grand Première to celebrate Beaujolais Nouveau Cuvée 2023 at the « Auberge de la Valette »

Le invitamos a una Gran Première para celebrar el Beaujolais Nouveau Cuvée 2023 en el Auberge de la Valette

Wir laden Sie zu einer großen Premiere ein, um gemeinsam den Beaujolais Nouveau Cuvée 2023 zu feiern, der in der « Auberge de la Valette » stattfinden wird

Mise à jour le 2023-11-06 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT