Repas Tête de Veau Place de la Bascule Saint-Izaire, 28 septembre 2023, Saint-Izaire.

Saint-Izaire,Aveyron

La tête de veau. Un plat « à part », aimé ou non, mais dont la renommée a traversé les âges et le temps.Servie traditionnellement avec une sauce gribiche ou ravigote, elle fait le bonheur de nombreux amateurs..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 . 15 EUR.

Place de la Bascule

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie



Calf’s head. Traditionally served with a « gribiche » or « ravigote » sauce, it is a favorite of many.

Cabeza de ternera. Tradicionalmente servida con una salsa « gribiche » o « ravigote », es la favorita de muchos.

Der Kalbskopf. Er wird traditionell mit einer Sauce gribiche oder ravigote serviert und ist bei vielen Liebhabern beliebt.

Mise à jour le 2023-08-31 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT