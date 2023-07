Repas Feu d’Artifice et Concert Place de la Bascule Saint-Izaire, 22 juillet 2023, Saint-Izaire.

Saint-Izaire,Aveyron

Comme chaque année et traditionnellement, l’Auberge de la Valette vous propose le repas annuel de Juillet. MAIS ….pas que !.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . 25 EUR.

Place de la Bascule

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie



As every year and traditionally, the Auberge de la Valette offers you its annual July meal. BUT …. is not all!

Tradicionalmente, el Auberge de la Valette ofrece su comida anual de julio. PERO …. ¡no es todo!

Wie jedes Jahr und traditionell bietet Ihnen die Auberge de la Valette das jährliche Juli-Essen an. MAIS ….nicht nur!

Mise à jour le 2023-06-27 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT