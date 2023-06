La Bascule fait son Montmartre Place de la bascule Orléans, 11 juin 2023, Orléans.

La Bascule fait son Montmartre Dimanche 11 juin, 10h00 Place de la bascule

Piétonne pour l’occasion, la place sera autant investie par des artistes locaux que par les commerces environnants. Une configuration pensée pour faire vivre le lieu et mettre en avant les artistes orléanais dans une ambiance festive.

« La Bascule fait son Montmartre » revient le dimanche 11 juin, de 10h à 18h, sur la place de la Bascule, à Saint-Marceau. Lors de cette journée, de nombreux artistes de différentes disciplines exposeront et vendront leurs oeuvres. La vie de la place passant aussi par ses commerces, les restaurateurs associés ouvriront exceptionnellement ce dimanche pour agrémenter l’ambiance festive que les élus de quartier souhaitent insuffler. En plus des exposants et des commerçants, des animations et ateliers artistiques seront également de la partie, pour les petits et les grands. Entre autres, des ateliers de travail de la glaise ou la possibilité de faire un coloriage d’un dessin réalisé par une artiste… et d’autres surprises sur le thème de l’art !

Place de la bascule place de la bascule, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

gratuit