Réunion de concertation place de la Bascule, 29 mars 2023, Orléans. Réunion de concertation Mercredi 29 mars, 09h00 place de la Bascule gratuit, sans inscription Virginie MARCHAND, adjointe au Maire déléguée pour les quartiers Saint-Marceau, et Luc NANTIER, adjoint au Maire délégué au commerce, à l’artisanat et aux marchés, vous invitent à une réunion de concertation afin d’échanger avec vous sur le stationnement autour de la place. place de la Bascule place de la Bascule, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T09:00:00+02:00 – 2023-03-29T10:00:00+02:00 gratuit

