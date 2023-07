Scène ouverte au marché Place de la Bascule Gavray-sur-Sienne Catégories d’Évènement: Gavray-sur-Sienne

Manche Scène ouverte au marché Place de la Bascule Gavray-sur-Sienne, 5 août 2023, Gavray-sur-Sienne. Gavray-sur-Sienne,Manche Scène ouverte au marché !.

2023-08-05 10:30:00 fin : 2023-08-05 12:00:00. .

Place de la Bascule

Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie



Open stage at the market! ¡Escenario abierto en el mercado! Offene Bühne auf dem Markt! Mise à jour le 2023-07-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Gavray-sur-Sienne, Manche Autres Lieu Place de la Bascule Adresse Place de la Bascule Ville Gavray-sur-Sienne Departement Manche Lieu Ville Place de la Bascule Gavray-sur-Sienne

Place de la Bascule Gavray-sur-Sienne Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gavray-sur-sienne/